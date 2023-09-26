اختيار 8 مكاتب فى الدقهلية لتوثيق توكيلات مرشحى انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ، عدد من مكاتب التوثيق الشهر العقاري لإستقبال المواطنين لعمل توكيلات للراغبين في الترشح لإنتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، حيث تم تحديد 8 مكاتب للشهر العقاري بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك لعمل التوكيلات للراغبين في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

وتم اختيار عدد 8 مكاتب في مدن ومناطق مختلفة بمحافظة الدقهلية جاءت كالآتي :

1- مكتب توثيق المركبات بمنطقة المجزر الآلي بالمنصورة

2- مكتب توثيق ضواحي المنصورة بمجمع خدمات منية سندوب أعلى المسجد

3- مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه

4- مكتب توثيق الحصص في مجمع خدمات المواطنين بقرية الحصص بمركز شربين

5- مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة بجوار بنزينة أبو سالم

6- مكتب توثيق استثمار جمصة بمقر هيئة الاستثمار بجمصة

7- مكتب توثيق الستاموني

8- مكتب توثيق الجمالية بمبنى مجلس المدينة بشارع البحر

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قد أعلنت أمس الإثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبل لمدة زمنية 6 سنوات مقبلة، ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وإختيار رئيس الجمهورية الذي يعبر عن آمالهم وطموحاتهم، معلنة أن إجراء الإنتخابات داخل مصر سيكون في أيام 10، 11، 12 ديسمبر، وفي الخارج أيام 1، 2، 3 ديسمبر.