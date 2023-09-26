إغلاق يستمر لأسبوع بمطار بريطانى بعد تفشى كورونا بين الموظفين

كتبت نهال أبو السعود

أعلن مطار مطار جاتويك فى المملكة المتحدة أنه سيتم إلغاء رحلات آلاف الركاب الذين يسافرون من وإلى المطار هذا الأسبوع بعد تقييد الحركة بسبب تفشي إصابات كورونا بين الموظفين فى مراقبة الحركة الجوية، وفقا لصحيفة التليجراف.

وفرض مطار جاتويك حظرا فوريا أمس الاثنين على 800 رحلة جوية تقلع أو تهبط يوميا، وقال المطار إن القرار يهدف إلى تقليل حالات الإلغاء والفوضى في نفس يوم الرحلة والسماح بإعادة حجز الرحلات من الركاب مقدما.

وفقا للصحيفة، أدى غياب الموظفين في فريق مراقبة الحركة الجوية بعد إشعار قصير إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية أو تأخيرها أو تغيير مسارها فى الأسابيع الأخيرة.

كما اضطر مطار غرب ساسكس إلى الاعتذار لآلاف المسافرين الذين أصابت الفوضى خططهم بعد تأثر أكثر من 40 رحلة جوية بغياب الموظفين.

من المفهوم أن حوالي 30% من العاملين في مطار جاتويك لدى "ناتس" هيئة المراقبة الجوية، التي تم التعاقد معها لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار، مرضى أو غير قادرين على أداء واجباتهم الكاملة بعد إصابتهم بالفيروس.

وقال متحدث باسم ناتس: "بالنظر إلى مستويات المرض التى شهدناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، نعتقد أنه من المسؤول أن نقوم بالحد من عدد الرحلات الجوية هذا الأسبوع من أجل تقليل مخاطر التعطيل اليومى للركاب".

وأضاف ناتس أنه كان يتم التدريب والتوظيف فى أسرع وقت ممكن، لكنه أضاف: "حتى مراقب الحركة الجوية ذو الخبرة يستغرق تسعة أشهر على الأقل للتأهل فى مطار جاتويك، وقليلون جدًا هم القادرون على القيام بذلك، نظرًا لأن مطار جاتويك مزدحم ومعقد للغاية."