إصابة 3 أشخاص وتضرر مبان جراء انفجارين قويين وسط السويد

وكالات

هز انفجاران قويان منازل في وسط السويد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمبان.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ففي وقت متأخر من يوم الإثنين وقع انفجار في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنج، على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

وبينما لم يعرف ما إذا كانت الانفجاران مرتبطان ببعضهما البعض، أفادت تقارير بأن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.

فقد ذكرت الاذاعة السويدية أن الانفجار الذي وقع فى لينكوبنج مرتبط بخلاف مستمر بين عصابات إجرامية.