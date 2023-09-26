إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثان مدينة نصر، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ، بعدما دهس شخصا بسيارته أثناء عبوره الطريق.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور أخصائى أمن مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.