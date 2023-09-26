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أمين عام مجلس النواب: إتاحة نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة صباح اليوم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 02:54 م
أمين عام مجلس النواب: إتاحة نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة صباح اليوم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

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أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك. 
 
وأضاف الأمين العام لمجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

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