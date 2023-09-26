أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه وزير الشباب ببحث مضاعفة جوائز الأبطال الرياضيين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟". فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدي الحياة ومكافأة 2 مليون، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي"... وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالانتباه لثقافة التعلم في مصر، قائلا: "أنا دايما معاكم في أي مبادرة أو طرح تطرحوه يساهم في إنجاح أي جهد للدولة، لكن أثناء عملكم انتبهوا جدا لثقافة التعلم في مصر.. يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم إزاي؟ عنده استعداد يقبل يجرب لغاية فين؟ ويتحمل لغاية فين؟ علشان مانجيش نعمل طرح، وإحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات الماضية، وشفنا تخوف الناس من التغيير ليكون على حساب أولادها، وده أمر نقبله ونحترمه لأنه طبيعي، أنا ابني أو بنتي في المدرسة وانت بتقول فيه طرح جديد.. وأنا مش مطمن وخايف للطرح ده يؤذي أولادنا في التجربة".

وتابع الرئيس السيسي، خلال مشاركته بجلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "أتصور دايما أننا بحاجة إلى حوار مجتمعي قبل الطرح.. تعالوا يبقى عندي فرصة أطمن الناس بإجراء آخر، إجراء تبادلي انتقالي، يعني بعمل معاك المرحلة دي دلوقتي وانت خايف وأنا خايف معاك، طب أنا هعمل مرحلة انتقالية حتى تترسخ التجربة أو المسار المطروح بإجراء إضافي يعالج أي آثار جانبية للفكرة".

شبورة كثيفة غدا وطقس حار بأغلب الأنحاء.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، كما يشهد غدا انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

التعليم: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل للمدارس الرسمية والخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل، ولا يوجد أى تأجيل لانطلاق العام الدراسى الجديد، حيث تبدأ 30 سبتمبر حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ويتم دخول الطلاب وفق جدول زمني بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .

أمين عام مجلس النواب: إتاحة نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة صباح اليوم

أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب فى تصريحات صحفية، أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

توافد المواطنين بالتجمع وحلوان ومدينة السلام لإجراء توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة توافد مئات المواطنين لليوم الثانى على مكاتب الشهر العقاري بالتجمع وحلوان، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كما حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة 15 مايو والرحاب وقصر النيل والبساتين بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقاري لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وشهد مكتب توثيق مدينة السلام أول التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بالقاهرة، توافد المئات من المواطنين من سكان مدينتى السلام أول وثان، لتحرير توكيلات للرئيس السيسى، من أجل تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

عودة المواعيد الشتوية لغلق المحلات الجمعة المقبلة.. تغلق 10 مساء

تبدأ المحافظات يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر، عودة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى، حيث ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ونصت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ووفقًا للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات، يتم غلق المحال فى العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

التعليم: الأربعاء آخر موعد لتحويلات طلبة المرحلة الثانوية استعدادا للدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأربعاء آخر موعد لتحويلات الطلاب بالمرحلة الثانوية، مشددة على أن قبول التحويلات يتم من خلال لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام لبحث تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، على أن يتم استلام التحويلات من الإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدة أن استمرار قبول التحويلات يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب والتيسير على أولياء الأمور الراغبين في تحويل أبنائهم الطلاب بين مختلف المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2205 جنيهات للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل التداولات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تراجعا بـ 5 جنيهات، وسجل الجرام 2205 جنيهات للجرام وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.