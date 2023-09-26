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أبو مازن يقبل أوراق اعتماد سفير السعودية مفوضا بفلسطين وقنصل عام بالقدس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 04:21 م
أبو مازن يقبل أوراق اعتماد سفير السعودية مفوضا بفلسطين وقنصل عام بالقدس جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ظهر اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

 

جاء ذلك خلال استقباله السفير السعودي اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

 

واستعرض السفير السعودى لدى وصوله إلى مقر الرئاسة حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي.

 

ورحب الرئيس الفلسطيني، بالسفير السديري، مشيدا بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين.

 

وقال أبو مازن: إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وقال السفير السعودي عقب اللقاء، تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للرئيس أبو مازن.

 

وأضاف، كما أكدنا على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين، وان شاء الله تكون هذه الزيارة فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات، مشدداً على مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

وجرت مراسم تقبل اعتماد السفير السعودي، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.


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