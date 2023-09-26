اليوم السابع
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أبو الغيط ينعى شهداء البحرين فى عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 09:09 ص
أبو الغيط ينعى شهداء البحرين فى عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اثنين من العسكريين البحريين اللذين راحوا ضحية فى عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن، وكانا يشاركان في قوات التحالف العربي هناك.
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، تمنى أبو الغيط الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في نفس الهجوم، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم الصبر.
 
وعلى نفس الصعيد، أدان أبو الغيط استمرار الهجمات الحوثية الغادرة برغم التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار، مُحملاً مسئولية استمرار معاناة اليمنيين للطرف الحوثي الذي يُمعن في رفض كل نداءات السلام ويُصر على مواصلة نهج العنف والتخريب.
 
 
 

اليمن

أحمد ابو الغيط

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