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5 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء.. تعرف عليها

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:07 م
5 مكاتب للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء.. تعرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة شمال سيناء .

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة شمال سيناء  5 مقار، جاءت علي النحو التالي:

- بئرالعبد: حي الغزلان

- الشيخ زويد: حي الكوثر.

- مركبات العريش : مبني إدارة المرور .

- المساعيد : بجوار مبني الإذاعة.

- رمانة: مبني شروق .

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة شمال سيناء إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.


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