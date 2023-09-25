يخدم 9304 مصريين.. تعرف على برنامج عيون مصر التابع للمكتب الباباوى للمشروعات

كتب ــ محمد الأحمدى

أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، رأى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.

برنامج عيون مصر – للمشروعات التعليمية



ويشمل هذا البرنامج المساهمة فى إنشاء سلسة من المدارس القبطية وصل عددها 8 مدارس، وبلغ أعداد المستفيدين من هذا البرنامج 9304 مصريين، ويهدف لإنشاء مدرسة بكل إيبارشية حيث تشمل هذا المدارس مدارس عيون مصر ومسجل حاليا بها 5006 طلاب، ومدرسة للأطفال اللاجئين السودانيين فى القاهرة بها 535 طالبا ومعلما، والتحق 360 طالبا بالمدرسة و200 خريج و25 وظيفة للمعلمين والعمال.

وساهم المكتب الباباوى فى إنشاء مدرسة سانت مارى للتعليم الإبتدائى والثانوى فى بوروندى ويستفيد منها 202 طالب ومعلم و185 طالبا و17 معلما وإداريا وعاملا، ومركز عيون مصر لتنمية إبداع الأطفال، وذلك بالتعاون مع معهد قيثارة للموسيقى حيث يكتشف الطفل قدراته سواء فى مجال الرسم أو الموسيقى أو الأنشطة المختلفة التى تنمى مهارات الأطفال ويستفيد منها 205 أطفال مسجل 150 حاليا و55 خريج، بالإضافة إلى المنح الدراسية للتعليم فى الخارج والتى يستفيد منها 53 طالبا.

ويأتى ذلك بالإضافة إلى برنامج تعليم اللغات وذلك للغتين الإنجليزية والفرنسية. والألمانية والروسية، وتعليم اللغة الألمانية للراهبات والكهنة وطلاب الكلية الإكليريكية.