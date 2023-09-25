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وزير النقل يكشف تفاصيل مشروع التصنيع المحلي للقطار والأتوبيس والمترو.. فيديو

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:45 ص
وزير النقل يكشف تفاصيل مشروع التصنيع المحلي للقطار والأتوبيس والمترو.. فيديو المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال له في لقائه معه، إنه لا بد أن يوجد في مصر مصنع للدولار، موضحا أن معنى ذلك إنتاج كل ما نحتاجه من قطار سكة حديد ومترو وسفن ومراكب وأتوبيسات، وتوفير كل ما نستورده، والتصدير للخارج.
 
 
وأضاف وزير النقل، خلال فيديو نشرته هيئة السكة الحديد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الإحتياج الدائم لهيئات الوزارة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق ) من الوحدات المتحركة وكل مكملات هذه الصناعة سواء ( شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة ) ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) فى إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادى الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة وقطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية مما يوفر النقد الأجنبي.
 
 
وأشار الوزير، إلى أنه يتم صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية ( مهندسين / فنيين ) والإستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة وتحقيق الإكتفاء الذاتى من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصرى مع إمكانية التوسع فى الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصرى.

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