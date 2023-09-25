وزير السياحة والآثار يلتقى بالمبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى

كتب محمد أسعد

التقى اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومى للحضارة المصرية، بالسير جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى بحضور السفير جاريث بايلى سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وبيتر أبوش الملحق التجارى بالسفارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسير جيفرى دونالدسون والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين والتى تشهد تعاونًا فى العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما استعرض الوزير المستجدات التى تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى من السوق البريطاني.

وأشار إلى حرص الوزارة من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة والقطاع الخاص بما يساهم فى تحسين جانب العرض فى المقصد السياحى المصرى ولا سيما فى ظل الطلب المتزايد على زيارته، مشيرًا إلى الحوافز التشجيعية التى تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتى من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السوق البريطانى يعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر كما يعد من الأسواق التى تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.