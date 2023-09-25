اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الاتحاد الإفريقي تطورات أوضاع القارة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:00 ص
وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الاتحاد الإفريقي تطورات أوضاع القارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة.
 
جاء ذلك في ختام مشاركة الوزير الجزائري الأحد، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
 
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، تم تخصيص اللقاءين حول علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات، وكذلك تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة، لاسيما في منطقة الساحل الصحراوي.

وزير الخارجية الجزائري

الاتحاد الإفريقي

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