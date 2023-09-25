اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:28 ص
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملون بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وللقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد، التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة عظيمة، تلك الذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصرى.

 

وأكد الوزير أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.

 

 


السيسى

وزير الاوقاف

نصر اكتوبر

حرب اكتوبر



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