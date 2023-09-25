اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف خطورة المضادات الحيوية بدون وصفات طبية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:52 ص
هيئة الدواء تكشف خطورة المضادات الحيوية بدون وصفات طبية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن ​استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؛ وبالتالي لا يستطيع المضاد الحيوي القضاء عليها.​​​

وتابعت هيئة الدواء: يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني وانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم يحدث بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​

 
 

 


هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الاستخدام الامن للمضادات الحيوية



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