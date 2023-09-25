هيئة الدواء: الصيادلة أهم مكونات نهضة صناعة الأدوية فى مصر

قالت هيئة الدواء المصرية، إن يوم 25 سبتمبر من كل عام يمثل ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، وقد دأبت هيئة الدواء المصرية منذ نشأتها على الاحتفال بذلك اليوم تكريماً وتقديراً لجهود الصيادلة العاملين في كل قطاعات صناعة الدواء والرعاية الصيدلية بجمهورية مصر العربية.
وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه بمناسبة ذكرى اليوم العالمى للصيدلى تجدد هيئة الدواء عهدها بدعم الصيادلة، وحرصها على تقديم كل الخدمات والبرامج اللازمة لتنمية قدراتهم؛ بوصفهم أهم مورد ومكون من مكونات نهضة صناعة الدواء بمصر.
وتابعت هيئة الدواء: الصيادلة يقومون بدور كبير لدعم، مساعدة، وطمأنة المرضى، وتعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات الطبية.
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