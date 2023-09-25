اليوم السابع
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فى اليوم العالمى للصيدلى..

هيئة الدواء: الصيادلة أهم مكونات نهضة صناعة الأدوية فى مصر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:35 م
هيئة الدواء: الصيادلة أهم مكونات نهضة صناعة الأدوية فى مصر الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية، إن يوم 25 سبتمبر من كل عام يمثل ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للصيدلي، وقد دأبت هيئة الدواء المصرية منذ نشأتها على الاحتفال بذلك اليوم تكريماً وتقديراً لجهود الصيادلة العاملين في كل قطاعات صناعة الدواء والرعاية الصيدلية بجمهورية مصر العربية.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه بمناسبة ذكرى اليوم العالمى للصيدلى تجدد هيئة الدواء عهدها بدعم الصيادلة، وحرصها على تقديم كل الخدمات والبرامج اللازمة لتنمية قدراتهم؛ بوصفهم أهم مورد ومكون من مكونات نهضة صناعة الدواء بمصر.
 
وتابعت هيئة الدواء: الصيادلة يقومون بدور كبير لدعم، مساعدة، وطمأنة المرضى، وتعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات الطبية.​

 

 


هيئة الدواء

الصيدلى

اليوم العالمى للصيدلى



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