هيئة الدواء: الصيادلة أهم مكونات نهضة صناعة الأدوية فى مصر



وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه بمناسبة ذكرى اليوم العالمى للصيدلى تجدد هيئة الدواء عهدها بدعم الصيادلة، وحرصها على تقديم كل الخدمات والبرامج اللازمة لتنمية قدراتهم؛ بوصفهم أهم مورد ومكون من مكونات نهضة صناعة الدواء بمصر.

وتابعت هيئة الدواء: الصيادلة يقومون بدور كبير لدعم، مساعدة، وطمأنة المرضى، وتعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات الطبية.​



