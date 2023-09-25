هل يحتاج الأطفال لتطعيم الأنفلونزا مع دخول المدارس؟ ​هيئة الدواء تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن الأطباء يوصون بحصول الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية : قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتين وفي حالة الحصول على اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : إذا كان طفلك عمره أكثر من 9 سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​