هل سيكون هناك إغلاق حكومي في أمريكا؟.. نائب بالكونجرس يكشف الحقيقة

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قال النائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي توني جونزاليس، الأحد، إنه ليس لديه أدنى شك في أن البلاد تتجه نحو إغلاق حكومي.

وأوضح جونزاليس - في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "لا أريد أن أرى إغلاقًا.. لكن ليس هناك شك في ذهني أن البلاد تتجه نحو الإغلاق، ويجب على الجميع الاستعداد على هذا النحو".

وكرر جونزاليس معارضته للقرارات قصيرة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على مستويات التمويل الحكومي الحالية ومنح المشرعين المزيد من الوقت لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية، والتي غالبا ما يصدرها الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينفد التمويل في نهاية سبتمبر الجاري.

وأضاف جونزاليس: "من خلال خبرتي، إذا منحت الكونجرس المزيد من الوقت، فسوف يستغرق ذلك الوقت، ما يجعل المزيد من الوقت ليس حلا قاطعا.. على العكس تمامًا، إذا كان هناك منحدر صعب، فإننا مجبرون على الاجتماع معًا، وهذا ما أعتقد أننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى اتخاذ موقف متشدد يجبر الجميع على الجلوس إلى الطاولة وتمرير هذه الفواتير".

وانتقد جونزاليس أيضًا سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع أزمات اللاجئين على الحدود الأمريكية، مشيرا إلى أنه يعمل شخصيا مع وزارة الأمن الداخلي، لافتا إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس سيجتمع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع لإيجاد حلول سياسية ملموسة لحل المشاكل على المدى القريب.