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مياه الطلمبات الحبشية بها ملوثات تسبب الأمراض.. اعرف السبب

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:00 ص
مياه الطلمبات الحبشية بها ملوثات تسبب الأمراض.. اعرف السبب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": إن "مياه الطلمبات الحبشية بها العديد من الملوثات التي تسبب الأمراض، حيث إن عمقها لا يتجاوز 18 مترا مما يجعلها تختلط بمياه الصرف الصحي".

ويأتى ذلك فى إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك"، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

ووجهت الشركة العديد من الرسائل لعملائها جاء أبرزها:

-"في حالة حدوث أي مشكلة تخص العداد من (أعطال – تلف العداد – توقف القراءة) يجب التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء".

-"إلقاء بقايا الطعام والزيوت بشبكات الصرف الصحي يؤدي إلى حدوث انسدادات وطفوحات بالشبكات".

-"السلوك المائي الخاطئ يحرم الآخرين من الماء، ومن أمثلة هذا السلوك استخدام خرطوم المياه في رش الشوارع وغسيل السجاد والأرضيات والسيارات"، مؤكدة في رسالتها: "سلوك واحد بسيط يزيد فرص الأخرين في كوب ماء نظيف".

-"تغير لون المياه إلى لون مائل للبياض يحدث نتيجة وجود فقاقيع هواء في المياه، ذلك التغير لا يؤثر على جودة المياه، علينا الانتظار قليلا حتى تصبح المياه نقية".

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تلوث المياه

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

حملة كل يوم معلومة تهمك



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