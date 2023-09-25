اليوم السابع
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مواطن من الغربية: مشروعات حياة كريمة طورت كل القرى وندعم رئيسنا عبدالفتاح السيسي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:39 م
مواطن من الغربية: مشروعات حياة كريمة طورت كل القرى وندعم رئيسنا عبدالفتاح السيسي محمد فوزي ندًا أحد شباب قرية سنباط
الغربية محمد طارق

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قال محمد فوزي ندًا أحد شباب قرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، أن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، غيرت الواقع الأليم الذي كانوا يعيشون به سكان الريف المصري، وقامت بإنشاء كافة المشروعات الخدمية والمرافق.
 
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن دعم الرئيس خلال المرحلة المقبلة واجب وطني لاستكمال كافة المشروعات التي وفرت الحياة الكريمة لهم ولاطفالهم، موضحًا إنهم كانوا يحلمون بتوصيل الغاز الطبيعي وتوصيل المرافق مثل الصرف الصحي ومياه الشرب، واليوم يشاهدون الحلم يتحقق على أرض الواقع، فضلا عن مجمع الخدمات والمجمع الزراعي ومركز الشباب.
 

حياة كريمة

مشروعات الطرق

الرصف

الغربية

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