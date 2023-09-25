مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداءات من كتب الرئيس الصيني "شي جين بينج"

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اليوم وفدًا من المجموعة الصينية للإعلام الدولي ومكتب الإعلام بمجلس الدولة الصينى، وقام الوفد بإهداء مكتبة الإسكندرية مجموعة إصدارات الرئيس الصيني "شي جين بينج" بلغات مختلفة.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بهذا الإهداء، لافتًا إلى أنه يتطلع إلي مزيد من التعاون من خلال إنشاء برنامج بين المكتبة والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لترجمة عددًا من كتب الأطفال إلى اللغة العربية.

وقال قاو أن مينج؛ نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن المجموعة ترغب في تعزيز سبل التعاون مع المكتبة وذلك من خلال المشاركة بمعرض كتاب مكتبة الإسكندرية الدولي، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للعلم.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.