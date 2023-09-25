مصرع طفل برصاصة طائشة خلال حفل نقل عفش لعروس في قليوب

شهد مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع طفل برصاصة طائشة أمام منزله، خلال مرور مواكب نقل أثاث عروس حيث أطلق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية أصابت أحدها طفلا يدعى "أحمد عماد سعيد"، يبلغ من العمر 5 سنوات، فأردته قتيلا ولقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب بتلقي بلاغ بإصابة طفل بطلق ناري في الرأس أودى بحياته.

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطفل "أحمد عماد سعيد"، يبلغ من العمر 5 سنوات، أمام منزله، وتصادف مرور موكب لنقل منقولات زوجية لإحدى العرائس، أطلق أحد الأفراد أعيرة نارية أصاب أحدها الطفل فارداه قتيلا على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي النيل بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.