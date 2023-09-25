مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى الشرقى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 14 أخرين بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص " أعلى الطريق الصحراوى الشرقى نطاق الجيزة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.