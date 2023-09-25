مصرع شخصين وإصابة ثالث فى حادث تصادم بدار السلام سوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة وتروسيكل نتج عنها مصرع شخصين، وتم رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة 2 في حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدار السلام جنوب شرقى سوهاج.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفيين ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، حيث تبين أنه سير سيارة " سوزوكي تمناية " قيادة المدعو عاطف ع ر 47 سنة سائق ومقيم دائرة المركز تروسيكل " قيادة المدعو أبو السعود ع م 44 سنة عامل ومقيم دائرة مركز أخميم وقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة بالتروسيكل حال خروج الأخير فجأة من إحدي الطرق الفرعية.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة " باشتباه كسر بالقدم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "وإصابة قائد التروسيكل " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة عبد السميع ع ط 85 سنة بالمعاش ومقيم دائرة المركز " بجروح بالركبة اليسري " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفـي الأول والثاني عقب وصولهما.

وبسؤال المصاب ونجل شقيق المتوفـي الأول جمال ع ع ر 25 سنة طبيب ومقيم بذات الناحية وشقيق المتوفـي الثاني وحيد ع م 48 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.