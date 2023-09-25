مزارعو دمياط قبل حصاد الذهب الأبيض: الإنتاج يبشر بالخير وتبطين الترع ساعدنا كثيرا

يستعد مزارعو دمياط لاستقبال موسم حصاد القطن خلال الفترة المقبلة، فرحة كبيرة داخل حقول مدينة كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، مع اقتراب موسم حصاد "الذهب الأبيض".

جولة داخل مزارع القطن فى دمياط قام بها "اليوم السابع" رصدنا خلالها آراء المزارعين حول إنتاجية الفدان هذا العام.

قال "صديق فتيح" أحد مزارعين دمياط: " الإنتاج هذا العام مبشر جدا بالخير، إنتاجية الفدان أكثر من العام الماضي" وأشار قائلا: " قطن جيزة 92 يعتبر افضل الأصناف ولا يوجد سوى فى الأراضى الزراعية المصرية، هذا العام سيكون أفضل من السابق فى إنتاجية الفدان".

وأشار مجدى البسطويسى نقيب فلاحين دمياط: " تغلبنا على التغيرات المناخية، كانت عائقا أمام المزارعين، ولكن هناك برامج إرشادية قدمتها الدولة ساعدتنا كثيرا فى تجاوز هذا الأمر" وأضاف نقيب فلاحين دمياط قائلا: " تبطين الترع كان عاملا أساسيا فى تطوير إنتاجية الفدان، كافة الزراعات أصبحت بخير بفضل هذا المشروع الذى ضمن للفلاحين وصول مياه الرى الصالحة للزراعة إلى كل شبر فى الأرض".

ومن جانبه قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بجولة تفقدية استهدفت زراعات القطن بنطاق المحافظة، تابع خلالها إنتاجية الفدان وتطوير الإنتاج هذا العام.

وأشار وكيل زراعة دمياط، إلى أهمية المتابعة من قبل لجان الإرشاد الزراعى والعمل على توعية المزارعين بالشكل الكافى من أجل التعامل مع أية تغيرات تطرأ فى حالة الطقس بما يحافظ على جودة الزراعات والوصول إلى أفضل إنتاجية للفدان.

وشدد أيضا على ضرورة تواصل المزارعين مع الجمعيات الزراعية بشكل مستمر للاطلاع على كافة التحديثات التى تتم من أجل تطوير الزراعة، موضحا أن حقول دمياط تعيش فترة من التطور غير المسبوق خاصة فى ضوء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".