محافظ قنا يفتتح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية.. يوفر 20 ألف قطعة ملابس

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف، الداودى محافظ قنا، معرض كساء لتوفير 20 ألف قطعة ملابس "رجالى ـ حريمى ـ أطفال" للأسر الأولى بالرعاية، والذى ينظمه صندوق تحيا مصر، بمقر الصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصرى، وذلك ضمن فعاليات أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور عادل إمام، مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، وعبد الهادى أحمد، مدير جمعية الأورمان بقنا، ومصطفى أبوجبل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحمادة أبو الفضل، ممثل مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح محافظ قنا، أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة، ومقاسات متعددة، ومناسبة لفصل الشتاء، وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية لإختيار ما يناسبهم من المعرض، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " دكان الفرحة " تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد ودخول فصل الشتاء.

وأضاف الداودى، أن هناك مساهمات متعددة لـصندوق تحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التى استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام، بما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمساندة فى مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

وأشار مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر، أن تنظيم معرض كساء بمحافظة قنا يأتى ضمن أكبر حملة كساء للأسر المستحقة والأولى بالرعاية تجوب محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المعرض مستمر لمدة يومين بالشراكه مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدا أن الصندوق تمكن من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.