محافظ بورسعيد: تطوير منطقة الحراسات بحى الزهور لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد ـ محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن بدء أعمال تطوير شارع الحراسات من تقاطع شارع 23 ديسمبر وحتي شارع السيد سرحان، حيث بدأت أعمال الرفع المساحي للشارع تمهيدا للعمل علي رفع كفاء وتطوير الشارع اعتبارا من الأسبوع المقبل وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير، ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق ستشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة .