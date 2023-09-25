محافظ الوادى الجديد: سحب المشروعات المتعامل عليها تجارياً من شركات التسويق الزراعى

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

حذر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد المواطنين والراغبين فى الاستثمار الزراعى من التعامل مع الوسطاء وشركات التسويق الزراعى والعقارى وخاصة على الأرض التابعة لصندوق أراضى المحافظة مؤكداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك وسحب الأرض التى يجرى عليها أى شكل من أشكال التعامل بالبيع والشراء بما يخالف بنود التعاقد بنظام حق الانتفاع.

وأكد محافظ الوادى الجديد ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الشركات الغير جادة وتنفيذ قرارات سحب الأرض وإحالة ملف الشركة إلى الضرائب العقارية للجحز الادارى عليها حيث جرى منح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتدنية فى نسب التنفيذ، يتم بعدها اتخاذ إجراءات السحب وسحب أراضى المشروعات الزراعية التى لم تقم بالتنفيذ.

واكد المحافظ أنه فى حالة إعادة التخصيص يتم التعامل طبقًا للأسعار الحالية ومنح خطابات بالموافقة على حفر آبار للمشروعات التى قامت بجدولة الديون أو سداد أقساط منها والموافقة على تمليك الشركات والأفراد شرط سداد المستحقات والمتأخرات والمديونيات وعرض موقف إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، وتكليف الضرائب العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على المتقاعسين عن السداد أو سحب الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية.