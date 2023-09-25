محافظ المنيا: تسليم 128 رأس ماشية بقرية ماقوسة ضمن برنامج "فرصة"

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أنه فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية، وتقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى لهم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم، مشيرا إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام فى كافة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التى من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التى توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة.

وأشار المحافظ إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية تم تسليم 128 رأس ماشية لـ 64 مواطنا و المساهمة في 38 مشروع بقالة لأهالي من قرية ماقوسة بمركز المنيا ، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطرى قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " سنابل الخير " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل و كرامة.