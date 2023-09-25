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محافظ الغربية: استمرار أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:18 ص
محافظ الغربية: استمرار أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.
 
جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال أعمال رصف شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم رصف الشارع بداية من مدخل المدينة بمنطقة العلو وحتى نهايته بناحية أبو علي بطول 10.3 كم.
 
وأشار محافظ الغربية الي أنه تتم صيانة المحور المروري الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية، حيث يمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.
 
 
 
 



 

 


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