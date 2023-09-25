محافظ أسوان يتفقد العيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى.. التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العيادات الخارجية لهيئة التأمين الصحى بالمقر المؤقت، بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير بمدينة أسوان، والتى تضم 7 عيادات تقدم خدماتها لأكثر من 650 مريض يومياً من العاملين فى الهيئات الحكومية والمعاشات والأرامل وطلاب المدارس وذلك داخل أقسام الجلدية والأنف والأذن والأسنان والجهاز الهضمى والعظام والأورام والممارس العام، بالإضافة إلى معمل تحاليل ومركز خدمة عملاء وصيدليات للأورام والعلاج المجانى، وتعمل هذه العيادات على فترتين الصباحية والمسائية لتخفيف التكدس والتزاحم.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بأسوان الدكتور أيمن عبد الله حيث استمع اللواء أشرف عطية لشكاوى ومطالب المواطنين الذين تصادف تواجدهم لتلقى الخدمة العلاجية والمقررات الشهرية من الأدوية، مشدداً على ضرورة التزام الأطباء وفنى المعامل والعاملين بشكل عام بالتوقيتات الزمنية لتشغيل هذه العيادات.

وراجع محافظ أسوان دفاتر الحضور والانصراف لتحويل الغير ملتزمين بالمواعيد إلى التحقيق الفورى.

فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الله بأنه جارى العمل فى تنفيذ مشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 35 ٪ بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة، و39 سرير عناية مركزة، و18 سرير للأطفال المبتسرين، فضلاً عن 24 ماكينة غسيل كلوى، و8 للعيادات الخارجية، و6 للعمليات.