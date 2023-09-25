محافظة الشرقية تنهي استعداداتها لانطلاق مهرجان الخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

ينطلق مهرجان الشرقية الخيول العربية في دورته الـ 27، من أرض الفروسية بمدينة بلبيس، يوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري.

انتهت محافظة الشرقية، من التجهيزات والإستعدادات الجارية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي والمخصصة لإستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 27، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى.

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية يحظى باهتمام عالمى نظراً لقوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة المشاركة فيه من عدة دول عربية وإجنبية وهى "المملكة العربية السعودية – الكويت – المغرب - قطر – ألمانيا ".

ودعى محافظ الشرقية الأسر الشرقاوية لحضور المهرجان حيث تم تجهيز باكيات لـ "المربين – الإعلاميين والصحفيين – طلبة المدارس والجامعات – الأسر الشرقاوية"، وكما تم تجهيز المنصة الرئيسية لاستقبال ضيوف المهرجان من الوزراء والمحافظين والقيادات الأمنية والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشيوخ القبائل العربية والشخصيات العامة والفنانين للتمتع بمشاهدة فقرات المهرجان والتي تتضمن ( استعراض موكب رمسيس الثاني - عرض فرسان القبائل العربية - عرض فرقة الشرقية للفنون الشغبية - رقص حديث للخيول - ورقصة الافعى - واستعراض ختامي على اغنية المهرجان ) فضلاً عن عرضى أدب وجمال الخيل ومباريتين مصغرتين للبولو وإلتقاط الأوتاد لإتحاد الشرطة الرياضي.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والمشرف العام على مهرجان الخيول أنه تم الإنتهاء من تصميم لوجو وشعار المهرجان مشيراً بأن الإستعدادات ما زالت مستمرة لاستقبال الضيوف والعمل على رعايتهم وتأمينهم طوال مدة المهرجان، فقد تم التعاقد مع شركتى نظافة وأمن وذلك لخروج المهرجان بالمظهر المشرف المعتاد سنويا .

وبالنسبة للخيول فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اقامة آمنة بيطرية لها داخل بوكسات الاستضافة فضلاً عن رش وتطهير أماكن إيواء الخيول ، وذلك حفاظا على الصحة العامة للخيول العربية المشاركة بالمهرجان ومنعاً لانتشار أى عدوى.

كما تم التأكد من تسكين سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وذلك لتأمين المهرجان.