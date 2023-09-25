محافظة الجيزة: انتهاء 97% من مشروع الصرف الصحى بنزلة الأشطر بأبو النمرس

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بدراسة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين والواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل على حلها، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن، منبها على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم ووضعها في الاعتبار وبحث الشكاوى التي تواجههم والعمل علي حلها.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال متابعته اليومية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع اللواء أحمد راشد الشكاوي التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، والتي ضمت قيام أحد المواطنين المقيم بمنطقة مناشي البلد بمنشأة القناطر ببناء عدد أربع محلات مخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة الأعمال المخالفة حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف لعدم السماح بتكرار المخالفة مجددا.

واستجابت محافظة الجيزة لشكوى أحد المواطنين المقيم بشارع أدهم فتحي متفرع من شارع الملكة لتضررهم من وجود محل ومخزن يقوم بتشوين مخلفات القمامة ومخلفات الكراتين والبلاستيك بهدف فرزها وإعادة تدويرها مما يعرض حياة المواطنين للخطر لعدم توافر عناصر الحماية المدنية.

وعلى الفور قام حي بولاق الدكرور برفع كافة المخلفات الموجودة بالموقع محل الشكوي وغلقه مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه لعدم تكرار المخالفة حرصا على أمن وسلامة قاطني العقار.

وبفحص الشكوي المقدمة من أهالي سكان منطقة كازروني بنزلة الأشطر بمركز ومدينة أبو النمرس لتضررهم من نقص الخدمات مثل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة تليفونات أرضية تبين أنه جارٍ العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر بنسب تنفيذ وصلت إلى 97%، إلى أنه تبين أن أرض الكازروني محل الشكوى خارح الحيز العمراني وسيتم توصيل لها خدمات المياه والصرف الصحي فور اعتمادها وأدراجها داخل الحيز العمراني واستكمال تنفيذ المشروع.

وتلقت محافظة الجيزة شكوى سكان شارع مسجد السلام لوجود مخلفات قمامة حول غرفه الكهرباء الموجود أمام مدخل الشارع مما يعرقل الحركة المرورية وعلي الفور قام الحي برفع مخلفات القامة إلى جانب قيام شركة الكهرباء برفع غرفه الكهرباء لعدم اعاقة المرورية.

واستجابت المحافظة شكوى سكان شارع القومية العربية بجوار محطة المترو التي تلقتها الصفحة الرسمية بوجود مخلفات قمامة وبلاعة صرف مكشوفة، حيث كلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتابعة المستمرة وعدم السماح بتكرار الشكوي، وعلي الفور قامت الأجهزة التنفيذية المختصة برفع مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوي مع تركيب غطاء لبلاعة الصرف المكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم الاستجابة للشكوى المقدمة من سكان شارع الشهيد أحمد عبد العزيز من شارع الوفاء والأمل بحي الهرم من وجود كشاف إنارة لأحد أعمدة الإنارة بالشارع قايل للسقوط، علي الفور تم توجيه حي الهرم بفحص الشكوى والذي قام برفع الكشاف وتركيب آخر بدلا منه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.