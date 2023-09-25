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مجلس جامعة حلوان يوافق على صرف مكافأة لجميع موظفي الجامعة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:40 ص
مجلس جامعة حلوان يوافق على صرف مكافأة لجميع موظفي الجامعة جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، صرف مكافأة ألف جنيه لجميع موظفي الجامعة بناءً على الحصص المخصصة من وفورات التعليم باللغات، وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
 
يأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.
 
كما أكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.
 
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

السيد قنديل

التعليم العالى



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