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ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال فى درنة إلى 3868 شخصا

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:17 ص
ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال فى درنة إلى 3868 شخصا إعصار دانيال
وكالات

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أعلن وزير الصحة الليبى عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال فى ليبيا إلى 3868 شخصا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

 

وكان قد قال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية، إن الوضع في ليبيا سئ للغاية، إذ إن حجم الكارثة كبير يفوق قدرات الدولة في التعامل مع هذا النوع من الكوارث، وعدد الضحايا يتزايد بمرور الوقت وتجاوز عدد الوفيات 1500 مواطن إلى جانب ارتفاع عدد المفقودين، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الجيش في تسابق مع الزمن لانتشال الأحياء ومحاولة إرجاع الخدمات في المدينة من كهرباء واتصالات.


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