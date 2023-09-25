اليوم السابع
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كيف تراجعت معدلات الإصابة بفيروس سى إلى 0.38% ؟ .. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:54 م
كيف تراجعت معدلات الإصابة بفيروس سى إلى 0.38% ؟ .. وزارة الصحة تكشف التفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها للقضاء على الفيروسات الكبدية في مصر، وتمثلت في:-
 

في عام 2008 

-نسبة انتشار الفيروسات الكبدية بلغت نحو 14.7 % بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما
 
-نسبة انتشار فيروس سى نحو 10 % بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة 
 

في عام 2015 

-نسبة انتشار الفيروسات الكبدية 10% 
 
-نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سى تراجعت  إلى 7 % 
 

في عام 2018 

-تم اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وبدأ أكبر مسح صحى الكشف عن المرض وعلاجة بالمجان ونجح في فحص 63 مليون شخص.
 

عام 2020 

-انخفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6 % 
 
-تراجع معدل انتشار فيروس سى إلى 3.2 % في عام 2020
 

في عام 2023 

-انخفضت نسبة الإصابة بالفيروس سى إلى 0.38 % 

الصحة

فيروس سى

نسب الاصابة بفيروس سى



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