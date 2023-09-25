كيف تراجعت معدلات الإصابة بفيروس سى إلى 0.38% ؟ .. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها للقضاء على الفيروسات الكبدية في مصر، وتمثلت في:-

في عام 2008

-نسبة انتشار الفيروسات الكبدية بلغت نحو 14.7 % بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما

-نسبة انتشار فيروس سى نحو 10 % بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة

في عام 2015

-نسبة انتشار الفيروسات الكبدية 10%

-نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سى تراجعت إلى 7 %

في عام 2018

-تم اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وبدأ أكبر مسح صحى الكشف عن المرض وعلاجة بالمجان ونجح في فحص 63 مليون شخص.

عام 2020

-انخفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6 %

-تراجع معدل انتشار فيروس سى إلى 3.2 % في عام 2020

في عام 2023

-انخفضت نسبة الإصابة بالفيروس سى إلى 0.38 %