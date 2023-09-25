وأوضح الوزير أنه لم يصب أى من طاقم السفارة بأذى جراء الهجوم الذي وقع ليل الأحد، مشيرا إلى أنه الهجوم العنيف الثاني الذي تتعرض له السفارة منذ أبريل من عام 2020 عندما أطلق شخص عدة رصاصات باتجاه المبنى، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابع باريلا أن الجماعات المناهضة لكوبا تلجأ إلى الإرهاب ظانين أنهم بمأمن من العقاب، مشيرا إلى أن بلاده حذرت الولايات المتحدة بشكل متكرر من هذا .

يشار إلى أن سفارة كوبا أعادت فتح أبوابها مرة أخرى عام 2015 بعدما تم استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي بين البلدين.