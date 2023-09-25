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كثافات مرورية إثر حادث انقلاب مقطورة محملة بالرمال أعلى الطريق الدائرى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:31 ص
كثافات مرورية إثر حادث انقلاب مقطورة محملة بالرمال أعلى الطريق الدائرى انقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب سائق إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال أعلى طريق الدائرى مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الوراق اتجاه الهرم، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
وتبين انقلاب سيارة نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب المركبة وظهور كثافات مرورية بالقرب من سلم المساكن، وإصابة شخص نقل إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

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