قلق فى بريطانيا من استخدام الذكاء الاصطناعى فى صنع أسلحة خارج سيطرة البشر

كتبت: نهال أبو السعود

يقوم المسئولون البريطانيون بجولة حول العالم قبل قمة سلامة الذكاء الاصطناعي المقرر عقدها في نوفمبر، حيث يتطلعون إلى بناء توافق في الآراء حول بيان مشترك يحذر من مخاطر التكنولوجيا المتطورة.

وفقا لصحيفة الجارديان، تسيطر مخاوف احتمال استخدام المجرمين أو الإرهابيين للذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافهم المتطرفة والتسبب في الموت على نطاق واسع، كما يشعر بعض المحيطين برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالقلق من التكنولوجيا ستصبح قريبا قوية بما يكفي لمساعدة الأفراد على صنع أسلحة بيولوجية ا وانها ستصبح خارج نطاق السيطرة البشرية.

قال أحد الأشخاص المطلعين على محادثات القمة: "الهدف منها هو التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي ، وهذا هو ما يركز عليه داونينج ستريت في الوقت الحالي".

وأشارت الصحيفة الى ان Frontier AI هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا والتي يمكن أن تكون خطيرة بما يكفي لتشكل خطراً على حياة الإنسان.

وأكدت الحكومة البريطانية صباح الاثنين أن القمة ستركز على مخاطر مثل إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة بيولوجية أو هجمات إلكترونية وظهور أنظمة متقدمة تفلت من السيطرة البشرية.

وقالت في بيان: "هناك مجالان ستركز عليهما القمة بشكل خاص: مخاطر سوء الاستخدام، على سبيل المثال عندما يتم مساعدة جهة فاعلة سيئة من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة في الهجمات البيولوجية أو السيبرانية، ومخاطر فقدان السيطرة التي قد تنشأ من الأنظمة المتقدمة التي نسعى إلى مواجهتها"

وحذر سوناك منذ عدة أشهر من المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وحث المجتمع الدولي على اعتماد حواجز الحماية لمنع إساءة استخدامه.

وبحسب التقرير، ينفق داونينج ستريت 100 مليون جنيه إسترليني على فريق عمل جديد للذكاء الاصطناعي للمساعدة في اختبار الخوارزميات أثناء تطويرها، ويخطط المسؤولون البريطانيون لاستغلال القمة لحث الشركات في جميع أنحاء العالم على إرسال أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم إلى المملكة المتحدة لتقييمها قبل نشرها على نطاق أوسع.