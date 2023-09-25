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فريد زهران لـ"مساء dmc": التعدد فى الانتخابات أمر مستحب.. وأرفض الدولة الدينية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:51 م
فريد زهران لـ"مساء dmc": التعدد فى الانتخابات أمر مستحب.. وأرفض الدولة الدينية فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي
كتب محمد شعلان

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أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التعدد في الانتخابات أمر مستحب وأنه ضد مشروع الدولة الدينية، قائلا: "ما أمثله من بديل لا يمثل مشروع إقليمي أو دولي وخططنا ليست جزءا من خطاب إقليمي أو دولي ومصداقيتي هي تاريخي في الحياة السياسية".
 
وأوضح فريد زهران، خلال حوار ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، أنه يؤيد المشاركة في الانتخابات الرئاسية من منطلق أنه طرف في مشروع تغيير سلمي وآمن وديمقراطي، مشيرا إلى أن أفضل سيناريو له خلال هذه العملية الفوز في الانتخابات ولكن هناك حدا أقصى وحدا أدنى.
 
واستكمل: الحد الأقصى لطموحي ابقى رئيس جمهورية ولكن أنا مش ببني لصالح فريد زهران ولا مصالح ضيقة ولكن أشتغل بكل ذمة وإخلاص ورغم المخاطرة أسعى لخلق مساحة للتيار المدني الديمقراطي الذي أمثله ولا أبنى لمصالح شخصية"، مؤكدا أننا في أمس الحاجة لاستعادة حالة 30 يونيو.

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