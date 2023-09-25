اليوم السابع
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عامل ينهى حياة زميله طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة فى الهرم

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:52 م
عامل ينهى حياة زميله طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة فى الهرم كلبش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى عامل حياة زميله خلال مشاجرة ببنهما بمنطقة الهرم نتيجة خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل فقد حياته على يد زميله، بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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