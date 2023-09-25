طقس مطروح اليوم.. الحرارة 31 درجة والأجواء مصيفية ممتعة

مطروح - حسن مشالي

تعم أجواء مصيفية متميزة، على محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، وأجواء معتدلة خلال الأسبوع الأخير من المصيف، وسجلت درجات الحرارة، الصغرى 20 مئوية والعظمى 31 درجة مئوية، مع الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، في بعض ساعات النهار.

وتساهم الأجواء الشاطئية وتيارات الهواء الخفيفة في تخفيف الإحساس بالحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة أكثر على المناطق الساحلية والشواطئ التي تقبل عليها أعداد كبيرة من المواطنين لقضاء إجازة المصيف.

ويكون الطقس خلال فترة المساء، أكثر اعتدالاً ولطيفاً على كل الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار في بعض ساعات النهار، في المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتشهد الفترة الحالية، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المحافظات، على مطروح والساحل الشمالي، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والهدوء على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للاستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بنهاية موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.