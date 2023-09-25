ضبط 3 أشخاص لتعديهم على عامل بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على عامل بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو إحدى العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ عامل مقيم بالعقار محل البلاغ قرر بسقوط أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" من الطابق الثانى بالعقار محل البلاغ، وحدوث إصابته وأمكن تحديد المصاب وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجســم "لا يمكن إستجوابـــه ".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصاب كان بصحبة كـل مـن 3 عاطلين بالشقة سكن أحدهم فى وقت مُعاصر لحدوث الواقعة، وبإستهداف الشقة المُشار إليهــــا تبين عدم تواجد سالفي الذكر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهـــم، اعترفوا بإستدعائهم للمجنى عليه للشقة محل الواقعة لحل خلافات مالية بينهم، ولدى حضوره حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بالأيدى، فقام على إثرها المصاب بالتوجه نحو شرفة الشقة والقفز منها مُحاولاً الهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.