ضبط 100 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 100 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجارى والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.



ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومى جهود المديرية فى تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 100 مخالفة منها 74 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر - عدم وجود ميزان حساس- اختراق ماكينة مخبز - عدم وجود سجلات)، وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 26 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - منتهية الصلاحية - بدون ترخيص - ذبح خارج السلخانة - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.