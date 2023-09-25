ضبط معلمة أمريكية تخفى مخدرات فى ربطة شعرها بحفل مدرسى.. اعرف مصيرها

كتبت: شيماء عبد المنعم

ألقى القبض على معلمة من ولاية إنديانا الأمريكية، هذا الأسبوع، بسبب حيازتها مادة الميثامفيتامين التى تسبب الإدمان إلى حفلة جمعت الطلاب وأهاليهم، حيث عثر على المادة فى ربطة شعرها، وتم حجز سارة جين دنكان، بتهمة حيازة مواد مخدرة، حسبما ذكر موقع lawandcrime.

وحضرت دنكان، الحفلة مع ابنتها الطالبة فى المدرسة، وقيل إنها عندما التقطت صورة مع طلابها تركت شعرها منسدلًا، ونسيت ربطة شعر مخملية ذات لون أزرق فى المكان، ولاحظ الطلاب أن ربطة الشعر كانت أثقل مما يجب، ففتحوها حيث عثروا على المسحوق الأبيض، وأعتقد أحدهم أن المادة مخدرة فأعطاها إلى مدرس آخر والذى أبلغ بدوره مدير المدرسة ونائبه.

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة إلى المدرسة حيث تم إجراء اختبار ميدانى للمسحوق الأبيض وكانت النتيجة إيجابية بالنسبة للميثامفيتامين.



المعلمة

وأشار عمال النظافة فى الحفل إلى أن دنكان كانت تبحث بشكل ملفت عن ربطة الشعر، إلا أنها علقت على ذلك بالقول: إنها "قامت بالفعل بإزالة ربطة شعر من شعرها لالتقاط صورة، لكنها كانت ربطة شعر مختلفة".

بناءً على التحقيق والمحاولة المزعومة لتغيير اختبار المخدرات، طُردت دنكان من منصبها فى المدرسة ووُضعت قيد الاعتقال، وفى مقابلة مع الشرطة، قالت دنكان إنها "أخذت ابنتها إلى Family Fun Night وأزالت ربطة شعر من شعرها لالتقاط صورة، لكنها زعمت أنها ربطة شعر مختلفة، واحدة بدون جيب بسحاب، كما زعمت أن ربطة الشعر التى كانت تبحث عنها فى نهاية الليل تخص ابنتها، لكنها عثرت عليها فيما بعد فى السيارة.

وفيما يتعلق بفحص البول، زُعم أن دنكان لا تعرف سبب برودة عينتى البول الأوليتين بشكل غير صالح للاستخدام، وقالت إنها "لم تكن على علم بوجود الحقيبة الحاوية الموجودة فى شورتها القصيرة إلا بعد أن قدمت عينتها الثانية"، وقالت الشرطة إنها "ذكرت أيضًا أنها لا تعرف كيف ومتى دخلت الحقيبة أو الحاوية إلى سروالها القصير"، يأتى هذا فيما يعتبر الميثامفيتامين منبه قوى يؤثر على الجهاز العصبى المركزى، وقد يسبب الإدمان.