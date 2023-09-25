اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:05 م
ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج النصب والتزوير_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط مدير شركة سياحة بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (مدير بإحدى شركات السياحة - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج - على خلاف الحقيقة - .. مما مكنه من الإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه)، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة سوهاج وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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