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صفحة "الهيئة الوطنية" تنشر قرار تشكيل لجنة تلقى شكاوى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 06:35 م
صفحة "الهيئة الوطنية" تنشر قرار تشكيل لجنة تلقى شكاوى الانتخابات الرئاسية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12
كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

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نشرت الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية وذلك بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج.

ونشرت الصفحة القرار رقم 12 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وإلى نص القرار :ـ

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 صفحة 1
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 صفحة 1

 

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 صفحة 2
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 صفحة 2

 

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمر صحفيا قال المستشار وليد حمزة، خلاله إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة خلال المؤتمر  إن الهيئة تتعهد في ان يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج، وأن  تحتكم لضمير القاضي، قائلًا: "نقف فيه علي مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز" ، موجهًا رسالة للشعب قائلًا:" لقد جئتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار، شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والاكاذيب، وكونوا علي يقين اننا قائمين علي خدمة الوطن فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع.

 

 

 


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