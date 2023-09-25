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صرف معاشات شهر أكتوبر للمحامين الأربعاء المقبل.. و500 جنيه منحة استثنائية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:32 م
صرف معاشات شهر أكتوبر للمحامين الأربعاء المقبل.. و500 جنيه منحة استثنائية عبدالحليم علام نقيب المحامين
كتب محمد السيد الشاذلى

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أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر أكتوبر 2023، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، الموافق 27 سبتمبر 2023.
 
كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء السادة المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:
 
قــــرار
 
بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983
 
والمعدل برقم 47 لسنة 2019
 
أولًا: يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023
 
ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد للقصر من أبناء السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.
 
مع خالص تمنياتنا بالتوفيق
وكل عام وأنتم بخير،،،

نقيب المحامين

معاشات شهر أكتوبر

منحة استثنائية

العام الدراسي الجديد



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