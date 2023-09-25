صحة كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ 1273 مواطنا في قافلة طبية ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ ، قافلة طبية مجانية في قرية الحماد بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية، الدكتور طارق الشربيني.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية جرى تقديمها من خلال 11 عيادة متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1273 مواطنا خلال اليومين.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم إجراء 169 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 5 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 729 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 75 مواطنا خلال القافلة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ8 مرضى، وتم تحويل 8 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.