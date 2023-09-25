وجددت سلطنة عُمان ـ في بيان صادر عن وزارة الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم، دعوتها للمجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزمًا بتجريم كافة الأفعال التي تحرّض على الكراهية ومعاداة الأديان والثقافات، مؤكدةً أنّ مثل هذه الأعمال تُنافي قيم التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات وتقف عائقًا أمام بناء عالم يسوده السلام والاحترام المتبادل.